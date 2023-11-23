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*Возможность регулирования ставки представлена исключительно для ознакомления или расчета своих действующих кредитных обязательств и не является публичной офертой.

Ставка

6,3 %

Ежемесячный платеж

---
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Преимущества

Любая кредитная история Рассматриваются заемщики с негативной кредитной историей, даже если все банки отказали
Минимум документов Для одобрения кредита не требуется справок о доходах от работодателя
Выгодная процентная ставка Для каждого заемщика процентная ставка и условия подбираются индивидуально
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Новости

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23.11.2023 Стоит ли опасаться сделок с недвижимостью под обременением?
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Компания «НКБ» работает на рынке кредитования более 10 лет. За это время мы разработали более 20 программ по кредитованию физических и юридических лиц. Благодаря продвинутой системе скоринга и отлаженной работе подразделений, решения по заявкам принимаются в течение 10-15 минут, а для заключения договора под выгодный процент требуется не более нескольких часов.

В «НКБ» работают эксперты широкого профиля, которые разбираются не только в специфике потребительского и залогового кредитования, но и в конъюнктуре рынка ипотеки. Это позволило нам предоставлять бесплатные консультации по финансам.

Москва

ООО «НКБ» предлагает весь спектр услуг по кредитованию частным лицам и бизнесу на самых выгодных условиях.

Москва, Садовая-Черногрязская улица, 16-18с1
ИНН 7727490640 КПП 772701001

НКБ © 2012-2023 г.


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Все права защищены, любое копирование преследуется по закону

Я ознакомлен со следующими положениями и согласен на их применение:

Настоящим даю свое согласие ООО «НКБ» на обработку в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» любой информации, относящейся ко мне, полученной как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, то есть на совершение следующих действий: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а так же право на распространение (передачу и трансграничную передачу) третьим лицам моих персональных данных, в том числе, но не исключительно: фамилии, имени, отчества, данных и реквизитов документа (-тов), удостоверяющих личность, сведений о гражданстве, дате и месте рождения, адресе регистрации, фактическом адресе, семейном, социальном, имущественном положении (в том числе данных об имуществе), образовании, профессии, доходах и расходах. Настоящим выражаю свое согласие на то, что ООО «НКБ» вправе поручить обработку относящейся ко мне информации, указанной в настоящем пункте, компаниям-партнерам их наименования размещены на сайте nkbe.ru, в связи с чем компании вправе осуществлять в отношении такой информации действия и обрабатывать такую информацию способами, предусмотренными в настоящем пункте.

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